Также два района скопления живой силы оккупантов поразили артиллеристы.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава военной техники противника.

Об этом речь идет в вечерней сводке Генштаба. Там отметили, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.

Кроме того, в течение этих суток противник нанес два ракетных удара из ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны в Харьковской области, в результате чего поврежден частный дом. Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Видео дня

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупредили в Генштабе.

Война в Украине: Новости

Российские оккупационные войска милитаризировали остров Джарылгач, разместив там своих военных. По данным Генштаба, россияне разместили на острове около 300 своих военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были похищены у местного населения.

Вас также могут заинтересовать новости: