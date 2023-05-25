Также россияне украли для себя лодки у местного населения.

Российские оккупационные войска милитаризировали остров Джарылгач, разместив там своих военных.

Об этом речь идет в вечерней сводке Генштаба. Там отметили, что 19 мая оккупанты соединили остров с временно захваченной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное.

Россияне разместили на острове около 300 своих военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые были похищены у местного населения.

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Ситуация на острове Джарылгач

Джарылгач - самый большой остров Украины. Он входит в Национальный природный парк "Джарылгацкий". Сейчас находится под российской оккупацией. 19 мая стало известно, что россияне устроили военный полигон на оккупированном украинском острове Джарылгач.

В целом оккупанты почти ежедневно обстреливают освобожденную часть Херсонской области, от чего страдают мирные украинцы, а населенные пункты терпят разрушения.

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