Не обошлось без вмешательства вооруженных сил Украины. Из-за неосмотрительности враг потерял сразу две боевые единицы.

Оккупанты одним махом потеряли на одном из направлений украинского фронта сразу две боевые единицы.

Из-за меткого выстрела ВСУ, уничтоживших самоходную пушку оккупантов 2С5, российская техника сдетонировала на "своих же". Соответствующий ролик показал СтратКом ВСУ.

"Уничтожили самоходную пушку оккупантов 2С5, которая в свою очередь захватила с собой в ад еще одну боевую единицу, поразив ее своим боеприпасом на расстоянии 70 метров", - говорится в сообщении.

Отличились "отловом" российского "хлама" артиллеристы 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

ВСУ порадовали ликвидацией штаба оккупантов

Напомним, что 13 мая СтратКом ВСУ показал особенно забавный ролик о "боевой жизни" врага в Украине. В кадре наши военные "разобрали на камушки" тайный штаб россиян после удачной аэроразведки.

В ВСУ назвали этот удар "небесной" карой для врага за все те преступления, которые россияне ежедневно совершают против Украины. Как известно, по состоянию на утро 17 мая на нашей земле в ад отправились 200 590 оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: