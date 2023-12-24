Целились в личный состав РФ.

Генштаб порадовал украинцев на таинство Святого вечера новыми ударами авиации ВСУ по расположению сил и техники оккупантов в Украине. В частности, досталось зенитно-ракетному комплексу.

За сутки праздничного дня имеем результат - 12 "прилетов" по районам сосредоточения сил РФ, уточнило ведомство в вечернем отчете.

"Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника", - добавил Генштаб.

В то же время РФ продолжает атаковать позиции Украины FPV дронами и пытается реализовать штурмы при поддержке бронетехники. За сегодняшний день враг увеличил количество артиллерийских обстрелов. Только в операционной зоне ОСУВ Хортица их количество составляет более 1000 в сутки.

Россия рыщет по югу Украины из-за потерянных Су-34

Тем временем Россия задействовала свою разведку и рыщет по югу Украины в попытке выяснить, каким оружием Украина уничтожила сразу три ее истребителя Су-34 22 декабря. Об этом сегодня заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, после мучительного случая враг боится лишний раз применять самолеты, чтобы снова не напороться на отпор в небе.

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