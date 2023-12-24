В течение недели пограничники уничтожили на Запорожском направлении около двух десятков дронов.

На одном направлении пограничник с позывным "Моцарт" подбил четыре беспилотники-убийцы, которые россияне запустили по позициям ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ. Так, на Запорожском направлении "Моцарт обезвредил" FPV-дроны противника, вовремя заметив приближение вражеских "птичек".

"Враждебное звучание беспилотной авиации "маэстро" уловил еще на подлете и, вооружившись инструментом, исполнил "антидроновую сонату". Игра была настолько безупречной, что "убийственный квартет", очарованный мелодией, отошел в вечность, так и не добравшись до пункта назначения", - рассказали в ГПСУ.

Военные сообщают, что в течение недели пограничники уничтожили на Запорожском направлении около двух десятков дронов.

Удачные рейды ВСУ против вражеских дронов

12 декабря во время атаки врага на Одесскую область пограничники утопили дрон типа Shahed-131/136. В частности, пограничники Белгород-Днестровского отряда в составе мобильных огневых групп Сил обороны юга поразили вражеский дрон меткими выстрелами. После попадания тот упал в воду.

Также пограничники обезвредили антидроновыми ружьями пять дронов-камикадзе на Запорожском направлении. Все вражеские БПЛА были снаряжены взрывчаткой и несли смертельную угрозу. Когда дроны-убийцы попали в поле зрения защитников, четыре беспилотника, благодаря мастерству военных, ушли в крутое пике, еще один "присел" на дерево.

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