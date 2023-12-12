В то же время украинские ракетчики поразили пункт управления российских оккупантов.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления российских оккупантов, двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному складу боеприпасов противника", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что враг нанес один ракетный и три авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Война в Украине: ситуация на передовой

В течение суток российские оккупанты атаковали на шести направлениях фронта. Больше всего атак ВСУ отразили на Авдеевском направлении – 37, враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Противник также пытался атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Марьинском и Запорожском направлениях.

В то же время в ВСУ заверили, что масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар", который зацепил абонентов по всей стране, на фронте не почувствовали. Глава Службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Владимир Фитьо подчеркнул, что на передовой военные пользуются несколько иной связью.

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