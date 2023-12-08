Военные-ракетчики поразили одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Там добавили, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одной станции радиоэлектронной борьбы противника.

При этом, враг нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. "В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сводке.

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Война в Украине: новости

За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений, из низ 30 произошли на Авдеевском направлении, еще 24 - на Бахмутском. На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 30 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области.

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