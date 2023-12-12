На линии фронта военные пользуются несколько иной связью, отметил Фитьо.

Украинские военные на линии фронта не почувствовали сбой в работе украинского оператора связи "Киевстар".

Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Владимир Фитьо. Он подчеркнул, что на линии фронта военные пользуются несколько иной связью.

"Нет влияния ситуации абсолютно на действия военнослужащих. Возможно, для гражданских граждан есть какие – то неудобства, но для военных это не имеет абсолютно никакого значения", – объяснил он.

Сбой в работе "Киевстара"

Утром 12 декабря в работе украинского оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. Не работает сайт оператора, а также отсутствует мобильная связь и интернет.

Проблемы возникли из-за мощной хакерской атаки на инфраструктуру оператора. СЕО "Киевстар" Александр Комаров рассказал, что цель масштабной хакерской атаки-это уничтожение инфраструктуры оператора мобильной связи.

"Это война. Она идет не только на фронте, но и в виртуальном пространстве, в киберпространстве", – отметил он. Также пока точно нельзя сказать, когда будет восстановлена полноценная работа оператора.

За дело уже взялись украинские правоохранители. СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на одного из национальных операторов мобильной связи "Киевстар" сразу по восьми статьям Уголовного кодекса Украины.

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