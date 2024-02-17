Ситуация в городе очень сложная.

В Авдеевке Донецкой области российским захватчикам почти удалось окружить украинские силы, однако они не смогли замкнуть кольцо.

Как вечером рассказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов, украинские защитники вели бой по всем направлениям. Они смогли выровнять критическое положение благодаря успешным рейдово-ударным действиям 3-й ОШБр и смежных подразделений, сказал он Украинской правде.

Кудряшов добавил, что ситуация остается очень сложной. Несмотря на соотношение сил 1 к 7, российские захватчики не имеют больших успехов.

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Бои за Авдеевку: последние новости

Вечером командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что российские захватчики бросили на штурм города все свои резервы, идут тяжелые бои.

По его словам, несколько украинских защитников попали в плен к оккупантам во время выхода на новые позиции.

Между тем 3 ОШБр, которую раньше передислоцировали в город для усиления украинских сил, опубликовала видео из подвалов завода "Коксохим", где они укрываются от обстрелов российских захватчиков.

По данным разведки Великобритании, оккупанты потеряли по меньшей мере 400 боевых машин пехоты и другой тяжелой техники, а также, предположительно, тысячи личного состава во время попыток захватить Авдеевку.

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