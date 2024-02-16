Внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых.

Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады выложили в сети кадры, снятые в подвалах завода "Коксохим" в Авдеевке. Видео опубликовано в Telegram - канале ОШБр.

Отмечается, что внутри завода военные укрываются от постоянных обстрелов противника, а медики стабилизируют раненых.

"Даже тогда, когда от очередных КАБов сыплется потолок", - говорится в подписи к видео.

Ситуация в Адвеевке - последние новости

В третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили, с какими силами врага идут бои в Авдеевке. Отмечается, что против сил бригады на их участке фронта в Авдеевке воюет не менее 15 тысяч личного состава армии врага.

Военные сообщили, что отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ, который осуществляет ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии.

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ отходят с позиции на окраине Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что после многих месяцев противостояния принято решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине города.

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