РФ бережет технику, а не живую силу, отметили в Офисе президента Украины.

Российские оккупанты во время попыток захватить город Авдеевка Донецкой области совершают лобовые атаки, при этом РФ пытается минимизировать потери техники, а не уберечь людей.

У вражеских элит, в том числе и у диктатора Владимира Путина, есть примитивная задача - им нужно захватить хотя бы какой-то населенный пункт, который находится на слуху, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала "FreeДом".

"…они используют прямые лобовые атаки, даже пытаются минимизировать потери техники, потому что техника что-то стоит…, а живая сила… Еще раз подчеркиваю, когда у тебя любой человек, гражданин Российской Федерации, имеет отрицательную стоимость, то есть ты не то, что, грубо говоря, тратишь деньги, когда его убивают где-то, ты наоборот получаешь профицит, потому что ты не будешь платить социальные выплаты, не будешь искать ему рабочие места, не будешь слушать его нытье по поводу карьеры, некачественной жизни…", - заявил он.

Советник добавил, что у противника "достаточно примитивные задачи: первое - Путину необходимо хотя бы что-то, я имею ввиду военно-политическому руководству, не только Путину, а и элите, необходимы хотя бы какие-то результативные действия, потому что они же долгое время надувались".

"Помните эти хорьковые щеки представителей российской политической элиты, которые долгое время рассказывали. Вот мне более всего красноречиво выглядит Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров - Ред.), да, такой надутый чувак,… который рассказывает: "Мы сейчас тут сделаем и так далее", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, им нужны какие-то результативные действия, "продвижение на километр, на два, условно говоря, захват хоть какого-то населенного пункта, который на слуху, особенно в Донецкой или Луганской области, чтобы сказать: "Смотрите, у нас есть еще потенциал, мы еще может куда-то двигаться. Давайте все-таки вы будете прекращать военную поддержку Украины и будете принуждать их к переговорному процессу".

Важные новости Украины об Авдеевке - сегодня это стоит знать

Российские захватчики в начале октября "оживились" под Авдеевкой - много раз пытались прорвать оборону украинских воинов и окружить город, однако потерпели провалы и понесли огромные потери.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что по состоянию на 28 октября во время наступления на Авдеевку РФ потеряла около 4 тысяч оккупантов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко написал, что противник применил суицидальную тактику прорыва. Эксперт считает, что Авдеевка, по сути, превращается в колоссальный позор для России. По его мнению, для города ближайшие три недели могут стать решающим периодом.

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