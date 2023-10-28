Минобороны поделилось с Пентагоном текущей ситуацией на фронте.

Во время наступления на Авдеевку Донецкой области по состоянию на сегодня, 28 октября, оккупационные войска РФ потеряли около 4 тысяч единиц личного состава.

Об этом рассказал министр обороны Украины Рустем Умеров во время телефонных переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Он также поделился с коллегой текущей информацией с поля боя.

"Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту - примерно 4 тысячи солдат", - отметил Умеров.

Видео дня

Кроме того, украинский министр поблагодарил Ллойда за продолжение эффективного сотрудничества и поставки нашей стране артиллерийских боеприпасов. Также стороны обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн".

"Дальнейшее снабжение ATACMS позволит эффективнее наносить огневые поражения по военной инфраструктуре и командным пунктам в глубоком тылу врага на оккупированных украинских территориях", - пишет пресс-служба Минобороны.

Война в Украине - оборона Авдеевки

По мнению американских аналитиков, значительные потери техники под Авдеевкой подорвут возможности россиян для наступления.

Офицер ВСУ Игорь Лапин считает российские оккупанты проводят перегруппировку в районе Авдеевки Донецкой области. Целью врага на ближайшее время может стать выход на железнодорожные пути в северной части города и на коксохимический завод.

Вас также могут заинтересовать новости: