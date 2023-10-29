Россия привлекла к захвату Авдеевки подразделения как минимум трех общевойсковых армий, поделился аналитик.

Российские оккупационные войска во время атак на город Авдеевка Донецкой области применили суицидальную тактику прорыва, из-за чего за несколько недель потери врага под городом превзошли те, которые были понесены в боях за Бахмут и Угледар.

Авдеевка, по сути, превращается в колоссальный позор для противника, написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Telegram. Эксперт считает, что "ближайшие три недели могут стать решающими для Авдеевки, ведь они отчетливо покажут, какими ресурсами командование РОВ готово еще оперировать, а точнее - жертвовать, для достижения своих целей".

Коваленко добавил, что после того, как 10 октября враг потерпел порание под городом, его командование приказало притянуть туда все, что есть в наличие. По его данным, по состоянию на воскресенье, 29 октября, враг стянул под Авдеевку подразделения как минимум трех общевойсковых армий.

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"…в наступлении на Авдеевку РОВ применяли тактику прорыва, использованную под Угледаром, чего нельзя было заметить под Бахмутом. Благодаря этой суицидальной тактике Авдеевка уже превзошла Угледар и Бахмут по количеству уничтоженной живой силы и техники, за неполные три недели... Три общевойсковые армии сейчас задействованы в наступлении на маленький городок Авдеевка, площадью менее 30 квадратных километров и по фронту - около 30 километров…", - подчеркнул эксперт.

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В начале октябре ситуация под Авдеевкой обострилась - российские оккупанты начали активно пытаться захватить город. Украинские воины давали противнику достойный отпор.

Утром 29 октября Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги не прекращали попытки окружить Авдеевку и получила "по зубам". Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что по состоянию на 28 число во время наступления на Авдеевку ликвидированы около 4 тысяч захватчиков.

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