Он отметил, что позже ВСУ точно не могли выйти из Авдеевки, поскольку медлить уже не было возможности.

Врагу не удалось быстро продвинуться в Авдеевке, поскольку был сбит темп его наступательной операции. Поэтому в целом, украинские войска, которые защищали этот город, выполнили задачу.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. "Когда враг двинул огромными силами, с полной доминацией в воздухе, конечно, учитывая постоянное нахождение под авиаударами и угрозой окружения, решение о выходе было абсолютно правильное. Это было предсказуемо. И было лишь вопросом времени, когда это должно произойти", - пояснил ситуацию эксперт.

Он отметил, что позже ВСУ точно не могли выйти из Авдеевки, поскольку возможности медлить уже не было. "Думаю, что решение об уходе готовилось. Возможно, рассматривался еще вариант флангового контрудара, чтобы снять давление с северного фланга. Но, учитывая опасность такого сценария, было принято решение выходить", - сказал он.

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Мусиенко подчеркнул, что Авдеевка не была крепостью, как Бахмут. "Исчезло представление, что мы не можем отойти. И это очень хорошо: мы должны отойти от отношения к городу как крепости, от которой нельзя отойти. Стоит понимать, что оборонительная война предполагает выход из определенных оборонительных рубежей и отход на другие. Поэтому у нас и готовились определенные линии, чтобы было понимание, что делать, в случае выхода из Авдеевки", - акцентировал эксперт.

Выход Сил обороны из Авдеевки

17 февраля командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

Тарнавский сообщил, что "несколько наших бойцов" попали в плен при попытке прорваться на более безопасные позиции. В 3-й штурмовой бригаде также признали единичные случаи попадания в плен, но заверили, что на уровне отделений, взводов и подразделений таких случаев не было.

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