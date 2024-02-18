Американские журналисты назвали четыре главные проблемы, которые стоят перед украинской армией.

Захват Авдеевки дался россиянам очень дорогой ценой - как в живой силе, так и в технике. Но из этой битвы можно сделать несколько важных выводов и для украинской армии. Об этом пишет CNN.

Журналисты приводят слова президента Владимира Зеленского во время его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Рассказывая об Авдеевке, он отметил, что россияне могли свободно наносить авиаудары по украинским защитникам, и призвал союзников Украины "разблокировать небо", намекая на ускорение поставок авиации.

Второй важной проблемой ВСУ после противовоздушной обороны является хроническая нехватка артиллерийских снарядов и других боеприпасов. Это является следствием в частности отсутствия американской военной помощи, которая намертво застряла в Конгрессе.

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Третья проблема заключается в том, что лучшие подразделения украинской армии почти непрерывно сражаются в течение двух лет, в то время как Россия мобилизовала дополнительно 300 000 военнослужащих для увеличения своего численного превосходства.

"Украинцы быстро адаптируются к новой позиции активной обороны, которая продолжит обескровливать российские силы. Но они могут выиграть битву здесь — и за линией фронта — только с выходом на другой технологический уровень и последующим внедрением западного оборудования", – пишет CNN.

Издание отмечает, что долгожданное прибытие самолетов F-16 должно по крайней мере сдвинуть баланс весов в небе. Но Украине также крайне нужны ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поражать российский тыл. Однако на Западе с осторожностью относятся к их предоставлению.

Оккупация Авдеевки: последние новости

Как писал УНИАН, россияне захватили Авдеевку. Но вместо небольшого индустриального центра им достались сплошные развалины, в которые они превратили город. Также в городе остались несколько сотен гражданских, которые до последнего отказывались от эвакуации, надеясь, что вскоре бои просто стихнут.

Также мы рассказывали, что российская армия понесла огромные потери в битве за Авдеевку. По данным ВСУ, с начала боев за город в октябре прошлого года агрессор в общей сложности потерял более 47 тысяч солдат, около 360 танков, 250 орудий, 750 бронемашин и 5 самолетов.

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