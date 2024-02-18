По его словам, часть взятых в плен русских, перешли на сторону РДК, и уже хорошо себя проявили в боях.

Боец "Российского добровольческого корпуса" (РДК) на позывной "Ден" рассказал о боях в Авдеевке, где находился с подразделением последние несколько месяцев.

Так, в интервью ТСН, он сообщил, что был в в Авдеевке с ноября и по недавнее время. "Я с минометным расчетом находились в окрестностях Авдеевки. Мы прикрывали Степное, чтобы не было окружения. Очень много штурмов там было, по несколько раз за день. То есть такие "мясные" штурмы, действительно, это имеет место быть. И это увидел своими глазами - могли видеть на трансляциях с дронов как что происходит. Действительно, они ползут малыми группами, непонятно на что надеясь, и на тех же местах, куда уже наведена артиллерия. Это, скорее всего, "зеков" так пускают", - отметил "Ден".

По его словам, часть взятых в плен русских, перешли на сторону РДК, и уже хорошо себя проявили в боях.

Видео дня

"Один из них например из Штурм-Z, а другой из "Вагнера". И они все рассказывают, что действительно имеет место такое, что если они возвращаются обратно, т.е. отступают, то их просто расстреливают. То есть, у них одна дорога — только вперед, занять позиции и ждать, пока их сменит кто-то", - рассказал боец.

По словам "Дена", много россиян, которые попали в плен, перешли на другую сторону и теперь служат в РДК, в частности из Шторм-Z. Эти люди прошли специальную проверку.

По словам "Дена", они приняли свои решения, видя, какое к ним отношение со стороны командования РФ.

"Там вообще ситуация такая, что люди сидят на зонах и пребывают в информационном вакууме. Потому что мало где есть возможность заходить в интернет, а если и есть, то вряд ли они заходят на украинские телеграмм-каналы и т.п. Но там везде стоят телевизоры. То есть единственное, чем там можно развлечь себя в свободное время, это смотреть телевизор, и понятно, что им льется. Какие-то газеты им дают наверно. Они видят это совершенно по-другому. То есть не так, как есть на самом деле", - также отметил боец РДК.

"Ден" родился в России и прожил там много лет. В 2020 году приехал в Беларусь на массовые протесты против Лукашенко. После того — в Украину. Участвовал во многих акциях против коллаборантов, а с началом полномасштабного вторжения стал на защиту Украины.

Ситуация вокруг Авдеевки

Россияне в шоке от масштабов потери своего войска во время штурмов Авдеевки Донецкой области. Авдеевка стала крупнейшим кладбищем для россиян, заявил майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Военный отметил, что руины города Россия обменяла на десятки тысяч трупов оккупантов.

Впрочем, военный призвал не особо радоваться этим впечатляющим цифрам, ведь Россия не прекращала ни мобилизацию, ни наращивание своего военного производства.

"Они готовы бросить на взятие следующего, даже маленького города, и больше", - отметил Жорин, опубликовав скриншот одного из Z-пабликов о потерях РФ в Авдеевке.

Вас также могут заинтересовать новости: