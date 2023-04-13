Защитники Украины будут делать все для того, чтобы россияне не помешали нам отпраздновать пасхальные праздники, отметил командующий Объединенных сил ВСУ.

Российские оккупанты в любой день могут нанести ракетные удары по территории Украины, поэтому украинская система противовоздушной обороны готовится к возможной вражеской атаке.

Украинские воины будут делать все для того, чтобы противник не помешал нам отпраздновать пасхальные праздники, рассказал командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев. "Ракетные обстрелы, они могут быть в любой день. Мы должны быть сознательными того, что для этого надо готовиться", - отметил он.

Генерал-лейтенант добавил, что готовится система противовоздушной обороны, принимаются меры по ее маневру и выдвижению на те или иные направления.

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"Ну и, соответственно, что мы можем прогнозировать - враг не оставил свои коварные замыслы, но главное - мы готовы к нивелированию его действий и уменьшению его, скажем так, попаданий", - отметил Наев.

Война России против Украины - что сообщалось об угрозе ракетного удара

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громова говорил, что в РФ планируют развернуть серийное производство крылатых ракет Х-50. По его словам, предположительно, противники планируют новую кампанию массированных ракетных ударов по нашей земле.

Пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий предупреждал, что враги могут нанести удары по украинской земле на Пасху 2023, и поэтому посоветовал украинцам не создавать толпу.

Стоит отметить, что украинские воины уже уничтожили 911 вражеских крылатых ракет.

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