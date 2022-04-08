США с союзниками будут способствовать расследованию этой атаки для привлечения виновных к ответственности.

Президент США Джо Байден осудил сегодняшнюю атаку на железнодорожный вокзал в Краматорске, отметив, что это еще одно ужасное зверство, совершенное Россией.

Об этом президент США сообщил в микроблоге Twitter.

"Нападение на украинский железнодорожный вокзал – это еще одно ужасное зверство, которое совершила Россия, поражая мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться и добраться в безопасное место", - подчеркнул Байден.

По его словам, США продолжит помогать в вопросе безопасности и с поставками оружия Украине для обороны.

"И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, документируя действия России и привлекая их к ответственности", - говорится в сообщении.

Удар по вокзалу в Краматорске: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска.

В результате удара российских оккупантов по вокзалу в Краматорске, где тысячи людей ждали эвакуации, умерли уже 50 человек.

По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины.

Действия оккупантов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны.

Из Краматорска будут эвакуировать автомобильным транспортом всех жителей Донецкой области, которые смогут добраться до города.

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