Вражеские "шахеды" летели на Харьков с двух направлений.

Сегодня ночью противник атаковал Харьковскую область ударными БпЛА типа Shahed-131/136.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "Ночью 4 апреля 2024 года противник атаковал Харьковскую область ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из Курской области РФ. Всего зафиксировано пуски 20 дронов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 11 ударных беспилотников.

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Ночная атака дронов

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона рассказал, что сегодня около часа ночи большая группа "шахедов" - около 10 ударных БПЛА с территории России залетели на Харьковщину и направились в областной центр. "Несколько позже с территории Николаевщины также была зафиксирована другая группа "шахедов, которая через ряд областей направлялась в Харьковскую область. К сожалению, из-за близкого расстояния от границы с РФ именно первой группы, которая была одной из самых массовых этой ночью, не удалось сбить все. Мы видим эту циничную тактику врага, который продолжает атаковать из разного вида вооружения, в том числе КАБами, БПЛА, чтобы давить на мирное население", - отметил он. По его словам, речь идет о морально-психологическом давлении, потому что такие атаки происходят сугубо по гражданской инфраструктуре, по мирным жителям.

Атака дронов на Харьков

В ночь на 4 апреля Россия обстреляла Харьков дронами-камикадзе типа "шахед". Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) сообщила, что в результате массированной атаки погибли три спасателя, еще один ранен. Удар дронами был повторный по спасателям, которые прибыли по вызову на один из адресов. Двое из них от полученных ранений погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу.

В результате вражеских ударов повреждения получили жилые дома мирных граждан. Погибла жительница жилого дома, есть пострадавшие. На месте прилетов возникли пожары.

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