Силам противовоздушной обороны удалось сбить чуть больше половины из запущенных дронов.

В ночь на четверг, 4 апреля, российские оккупанты атаковали Украину волнами беспилотников "шахедов". Украинская ПВО сбила часть дронов.

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, всего было запущено 20 беспилотников. Силам противовоздушной обороны удалось сбить чуть больше половины из них.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БпЛА были уничтожены", - говорится в сводке.

Атака РФ 4 апреля

Ночью 4 апреля Харьков атаковали ударные дроны. В городе прогремело несколько взрывов. Местные власти сообщали о прилетах по жилой застройке. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что удары были осуществлены как по частным, так и многоквартирным домам.

Впоследствии сообщалось, что в Харькове снова прогремел взрыв. Оккупанты нанесли новый удар. Погибли три человека.

Отмечается, что, по предварительным данным, все погибшие - работники ГСЧС. Они приехали ликвидировать последствия атаки по жилым домам.

Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, в результате вражеских ударов повреждения получили жилые дома мирных граждан. Погибла жительница жилого дома, есть пострадавшие. На месте прилетов возникли пожары.

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