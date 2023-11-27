Дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. По некоторой информации, там повреждены самолеты.

В РФ сообщают об атаке беспилотника на Смоленский авиационный завод, в результате чего крыша одного из цехов была пробита.

"Дрон упал на крышу одного из цехов завода и взорвался. В результате взрыва была повреждена сама крыша и балка перекрытия. Пострадавших нет", - пишет Baza.

По данным росСМИ дронов было два и первый из них был сбит около 9 утра в Заднепровском районе Смоленска. Через полчаса над Смоленском летел еще один беспилотник – он был подавлен силами РЭБ.

При этом недавно появилась информация, что на территории завода были два МиГ-31, которые получили повреждения. Напомним, МиГ-31 - это истребитель, несущий ракеты "Кинжал".

Основной деятельностью Смоленского завода в настоящее время является ремонт и техническое обслуживание ранее выпущенных самолетов, поставка комплектующих для других авиационных предприятий.

Атака дронов на РФ

Российская столица Москва в ночь на 26 ноября подверглась "массированной атаке" дронов. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин. По его данным, якобы пять дронов были сбиты в районе Наро-Фоминска (50 км до внешнего транспортного кольца Москвы), Одинцово (западный пригород Москвы), Подольска (южный пригород Москвы), Раменского (юго-восточный пригород Москвы). При этом губернатор Московской области добавил, что зафиксированы повреждения домов, но погибших и пострадавших нет.

А в Туле сбитый БПЛА повредил многоэтажный дом.

Вчера же спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что в Смоленске дрон попал в район авиазавода, днако вчера подробной информации об этом не было, она выяснялась.

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