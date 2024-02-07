Утром 7 февраля Россия ударила по мирным городам Украины ракетами и дронами.

В российском информационном пространстве активно распространяют нарративы о том, что утром 7 февраля российские войска поразили в Украине аэродромы для принятия западных истребителей F-16, склады и предприятия по производству дронов и тому подобное, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"При этом ни одного фактического доказательства достижения поставленных целей предъявлено не было. Демонстрацию поражения гражданской инфраструктуры и жилых домов стараются избегать", - добавил эксперт.

Коваленко также акцентировал на том, что предыдущий ракетный удар был осуществлен Россией в ночь/утро на 23 января.

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"Прошло две недели с того момента. По странному совпадению или же нет, но именно за этот период ВПК России мог изготовить 29 ракет Х-101/555/55. Хотя, это всё же просто совпадение, поскольку в запасе у них еще после предыдущих ударов оставалось несколько десятков ракет", - уверен обозреватель.

Кроме того, эксперт обратил внимание на "очень редкий пуск КРМБ "Калибр" и их запущенное нечетное количество". По его словам, пусковые установки на носителях "Калибров" - парные.

"В целом, удар представлял собой уже хорошо нам знакомую тактику комбинирования разных средств поражения. Первой волной шли Shahed-131/136, затем поступательно подключались пуски ракет, синхронизированные между собой. Сложно перехватываемые средства направлялись на те регионы, которые не имеют для их перехвата соответствующего ПВО. На Киев же удар направлялся компонентой Х-101/555/55 с целью прорыва ПВО", - написал Коваленко.

Он добавил, что россияне по-прежнему стараются не нагружать свои Ту-95МС, выпуская всего по 2-3 ракеты из каждого самолета,

"Также 29 ракет нельзя отнести к категории массированного удара, что говорит об экономии этой категории. И не удивительно. После декабрьских и январских ударов запас этих ракет значительно уменьшился, а за счет производства его полноценно восстановить еще не удалось", - указал Коваленко.

Ракетный удар РФ 7 февраля

Напомним, ранее УНИАН писал, что РФ утром 7 февраля выпустила по Украине 64 ракеты и дронов, 44 цели силы ПВО Украины уничтожили.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, под ударом оказались шесть регионов страны.

"Обязательно ответим России - террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий", - пообещал он.

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