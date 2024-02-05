Кроме того, россияне остановили штурмовые действия на Шахтерском направлении.

В течение прошедших суток на фронте произошло 78 боевых столкновений. Враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных удара, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Как говорится в утреннем сводке Генштабу ВСУ, авиационным ударам подверглись: Малая Волчья, Устиновка, Ольховатка, Домовое, Большой Бурлук, Каменка, Колодезное, Синьковка, Петропавловка, Кучеровка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области; Авдеевка, Новомихайловка, Катериновка, Старомайорское Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) в течение минувших суток действий не вел.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 3 атаки врага в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника возле населенных пунктов Багдановка и Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. На этом участке отражено 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника севернее Приютного и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия.

В то же время в Генштабе отметили, что украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Война в Украине - последние новости с фронта

Российские оккупанты продвинулись на пять-семь километров ближе к Часовому Яру за неустановленный период времени, к востоку от Авдеевки, а также к северо-западу от Марьинки.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), оккупанты незначительно продвинулись к юго-западу от Бахмута на фоне позиционных боев. Геолокационные материалы, датированные 3 февраля, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись к северу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

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