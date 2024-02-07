Под ударом оказались шесть регионов Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку России утром 7 февраля.

"Очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов были под ударом врага. Все наши службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия этого террора", - отмечается в его записи в Telegram.

Он сообщил, что в Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек, а в Киеве пострадали более двух десятков человек:

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"По состоянию на сейчас известно о двух погибших. Под завалами могут быть люди. В столице повреждены некоторые коммуникации, в частности высоковольтные кабели. Продолжается работа, чтобы как можно быстрее все восстановить".

Кроме того, президент добавил, что два человека пострадали на Харьковщине, спасен один человек.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России - террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий", - подчеркнул президент Украины и показал фотографии разрушений.

Удар РФ по Украине 7 февраля - что известно

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о результатах работы по российским ракетам и дронам утром 7 февраля: уничтожены 44 цели, из них - 29 ракет и 15 БПЛА.

По данным генерала, во время атаки Россия применила 64 средства воздушного нападения. Среди них: Shahed-136/131, крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55, Х-22, крылатые ракеты "Калибр", баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-300.

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