Военно-политически обозреватель Коваленко прокомментировал действия врага.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко высмеял "конвульсии" России в связи с сегодняшней ракетной атакой по Украине.

Он уточнил, что украинцам стоит готовиться к новым мифам об уничтожении базы истребителей F-16 в Украине.

"Судя по информационным конвульсиям у россиян, этой ночью они пытались поразить объекты по складированию и сборке дронов, а так же место базирования F-16", - написал Коваленко в Telegram.

Вероятно, вскоре от Минобороны РФ и пропагандистов последуют такие "победоносные" сообщения: на уровне уничтожении эскадрильи F-16 или нечто подобного, считает Коваленко.

Россия любит рассказывать об уничтожении F-16

Отметим, что упомянутых американских истребителей официально нет на вооружении Украины, хотя на днях партнер Нидерланды пообещал передать Киеву 24 единицы F-16 - еще плюс шесть к обещанному ранее количеству (на данный момент ведется соответствующая подготовка).

Тем не менее Москва любит рассказывать, как в рамках ударов по Украине уничтожает американскую технику. В частности, 25 декабря местные пропагандистские каналы "креативили" сообщениями об уничтожении F-16 на Мариупольском направлении.

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