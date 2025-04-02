Раньше надо было тратить время, чтобы подавать соответствующий рапорт в бумажном варианте.

В приложении Армия+ появились шесть новых рапортов, которые дают возможность увольняться с военной службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья.

Как говорится в сообщении Министерства обороны, теперь общее количество различных типов рапортов в приложении Армия+ составляет 26.

"Продолжаем строить экосистему для военных, где они могут быстро и удобно реализовать свои права. Например, рапорт на увольнение по состоянию здоровья - один из самых популярных в армии. В бумажном варианте, чтобы его подать, надо потратить время: написать рапорт от руки, собрать все документы, сделать копии. Мы же цифровизировали этот процесс и сделали его линейным и максимально понятным для пользователя", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Эти рапорты доступны в новой версии приложения, которую можно загрузить с App Store или Play Market.

В частности, среди новых рапортов:

увольнение из-за содержания трех детей до 18 лет;

увольнение из-за гибели или исчезновения близкого родственника при защите Родины;

увольнение из-за ухода за женой или мужем с инвалидностью;

освобождение из-за ухода и содержания ребенка с инвалидностью;

освобождение из-за ухода за родственником или родственницей с инвалидностью;

увольнение по состоянию здоровья.

Отмечается, что рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.

Работа приложения Армия+

Благодаря приложению Армия+ военные получили возможность переводиться из тыловых частей в боевые, и наоборот. Этот процесс может занять несколько минут. Каждому военнослужащему, который подает рапорт через "Армию+" гарантируется его рассмотрение в течение 72 часов. Это создает прямую связь между военнослужащим подразделения и кадровым центром ВСУ.

Также, благодаря приложению Армия+, военнослужащие могут пользоваться рядом преференций, и в частности, покупать железнодорожные билеты или воспользоваться скидками на топливо и 30% на меню сети заправок "Укрнафты".

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