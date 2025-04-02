В приложении Армия+ появились шесть новых рапортов, которые дают возможность увольняться с военной службы по семейным обстоятельствам или по состоянию здоровья.
Как говорится в сообщении Министерства обороны, теперь общее количество различных типов рапортов в приложении Армия+ составляет 26.
"Продолжаем строить экосистему для военных, где они могут быстро и удобно реализовать свои права. Например, рапорт на увольнение по состоянию здоровья - один из самых популярных в армии. В бумажном варианте, чтобы его подать, надо потратить время: написать рапорт от руки, собрать все документы, сделать копии. Мы же цифровизировали этот процесс и сделали его линейным и максимально понятным для пользователя", - отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Эти рапорты доступны в новой версии приложения, которую можно загрузить с App Store или Play Market.
В частности, среди новых рапортов:
- увольнение из-за содержания трех детей до 18 лет;
- увольнение из-за гибели или исчезновения близкого родственника при защите Родины;
- увольнение из-за ухода за женой или мужем с инвалидностью;
- освобождение из-за ухода и содержания ребенка с инвалидностью;
- освобождение из-за ухода за родственником или родственницей с инвалидностью;
- увольнение по состоянию здоровья.
Отмечается, что рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок.
Работа приложения Армия+
Благодаря приложению Армия+ военные получили возможность переводиться из тыловых частей в боевые, и наоборот. Этот процесс может занять несколько минут. Каждому военнослужащему, который подает рапорт через "Армию+" гарантируется его рассмотрение в течение 72 часов. Это создает прямую связь между военнослужащим подразделения и кадровым центром ВСУ.
Также, благодаря приложению Армия+, военнослужащие могут пользоваться рядом преференций, и в частности, покупать железнодорожные билеты или воспользоваться скидками на топливо и 30% на меню сети заправок "Укрнафты".