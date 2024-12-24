Она предусматривает скидки на топливо и специальный резерв билетов в "Укрзализныце".

В приложении "Армия+" запустили новую программу "Плюсы" для военных, которая на основе сотрудничества с бизнесом, будет предоставлять защитникам ряд преференций в повседневной жизни. Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

Отмечается, что 500 тысяч пользователей "Армии+" уже имеют доступ к специальным предложениям на товары и услуги. В частности, уже можно воспользоваться скидками на топливо и 30% на меню "Укрнафты".

Кроме того, отныне железнодорожные билеты из специального резерва для военных можно приобрести прямо с собственного смартфона.

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"Отныне через приложение "Армия+" пользователи смогут получить доступ на приобретение до 4-х билетов за один раз из спецрезерва на поезда, следующие из/в города, приближенные к зоне ведения боевых действий", - сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В компании отметили, что билеты из спецброни доступны в срок от 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции, когда билеты на обычные места заканчиваются. Приобретенный билет обязательно нужно отправить на собственную электронную почту или сделать его скрин после приобретения, ведь учитывая защиту данных, он не будет храниться.

Билеты для военных - последние новости

Военнослужащим, а также членам семей раненых (когда последних перевозят медицинскими поездами) в случае отсутствия билетов в свободной продаже дали возможность оставить заявку через специальный онлайн-сервис.

Забронировать билеты возможно на определенный перечень поездов, следующих из/в города, приближенные к зоне ведения боевых действий. Выкупить забронированный билет можно в кассе вокзала не позднее чем за час до отправления поезда, предъявив кассиру военный билет/удостоверение офицера.

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