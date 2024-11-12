Военные могут перевестись из боевых подразделений в тыловые только в случае наличия решения ВВК.

Новые правила перевода военнослужащих между подразделениями, о которых накануне сообщил Владимир Зеленский, значительно ускоряют процесс рассмотрения рапорта.

Как сообщила в эфире телемарафона Екатерина Черногоренко - заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, теперь такой рапорт можно подать в цифровом формате. А сам процесс может занять несколько минут.

Она также рассказала, кого из военнослужащих сейчас можно перевести из одного подразделения в другое в цифровом формате: "Это военнослужащие, которые переводятся из тыловых частей в боевые. Далее из боевых частей в боевые. И из боевых в тыловые, если есть заключение ВВК, если лицо не занимает в своем подразделении должность, которая соответствует заключению ВВК".

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По словам Черногоренко, каждому военнослужащему, который подает рапорт через "Армию+" гарантируется его рассмотрение в течение 72 часов. В течение этого времени военный должен получить соответствующее решение. И в случае, если такой рапорт не будет согласован, то военный получит четкие причины такого решения.

"В чем преимущество, что сейчас есть прямая связь между военнослужащим подразделения и кадровым центром ВСУ. Есть прямое обращение именно в кадровый центр. В большинстве случаев, разрешения командиров не нужны. Если это согласование нужно, то кадровый центр сам направляет на согласование этот рапорт и решает этот вопрос в интересах военнослужащего", - отметила Черногоренко.

Новые правила перевода для военнослужащих

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил о решении правительства, которое позволит военнослужащим самостоятельно переводиться между подразделениями.

По словам президента, Минобороны будет технически готово к реализации такой функции уже 15 ноября. Он также отметил, что в случае отказа, военнослужащему должны назвать "четкие причины".

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