Генштаб рассказал главное о действиях оккупантов в эти сутки.

Российские оккупанты в течение суток безуспешно пытались наступать на Купянском и Авдеевском направлениях, но неудача постигла их не только там.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток произошло 23 боевых столкновения.

"На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах юго-восточнее Ольшан и восточнее Петропавловки Харьковской области", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что на этом направлении оккупанты также нанесли авиационные удары, совершили артиллерийские и минометные обстрелы ряда населенных пунктов.

На Авдеевском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области. Они также нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Невельского, а артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

"На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

Там оккупанты задействовали авиацию и артиллерию - обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Васюковки, Клещиевки, Андреевки и Северного Донецкой области, а от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Лиманском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного, Веселого Донецкой области.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе городов Марьинка и Красногоровка Донецкой области", - говорится в сообщении и отмечается, что на этом направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки, а артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении армия РФ нанесла авиационные удары в районах Омельника, Малой Токмачки, Новоданиловки и Работиного Запорожской области; от артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

"На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Садового Херсонской области", - говорится в сообщении.

Еще по ряду населенных пунктов россияне били из артиллерии, добавил Генштаб.

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе Степного Сумской области, а также совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

Сегодня ВСУ ударили по важному объекту РФ

Как сообщал УНИАН, в своем вечернем обращении сегодня, 15 августа, Генштаб сообщил об очередных ударах по российским оккупантам и уничтоженых целях, среди которых есть важный объект врага.

Так, в частности авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект оккупантов.

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