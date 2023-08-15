Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники захватчиков.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил об очередных ударах по российским оккупантам и пораженных целях, среди которых есть важный объект врага.

Как отмечается в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook, в течение суток российские оккупанты нанесли 42 ракетных, 44 авиационных удара и совершили 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В то же время авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два артиллерийских средства на огневых позициях, один зенитно-ракетный комплекс и еще один важный объект противника", - говорится в сообщении.

Потери россиян - актуальные данные

Как сообщал УНИАН, согласно информации Генштаба, по состоянию на утро 15 августа, с начала полномасштабного вторжения России уничтожено уже 254 тыс. 920 российских захватчиков. В частности, за прошедшие сутки к своим мертвым собратьям присоединились еще около 540 оккупантов.

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