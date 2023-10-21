Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины прокомментировала ночные удары оккупантов.

Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в ночь на 21 октября армия РФ применила сложную тактику смешанных атак для "результативного" удара по украинским территориям.

В эфире телемарафона она сообщила об уничтожении на юге 29 российских оккупантов, тяжелой артиллерийской пушки врага, шести единиц автобронетанковой техники и станции радиоэлектронной борьбы оккупационных войск.

"Но враг отвечает очень активно. И основной его акцент сейчас перенесен, очевидно, на воздух. Это активизация тактической авиации, применение ракетных комплексов наземного базирования и пуски ракет вместе с КАБами", - подчеркнула Гуменюк.

Видео дня

Она отметила, что этой ночью была применена "сложная тактика очень смешанных атак".

"Практически одновременно направлялись тактическая авиация и управляемые авиабомбы по прифронтовым территориям и крылатые ракеты типа Х-59 по территориям второго эшелона подготовки наших прифронтовых территорий. Криворожье, к примеру, и Николаевщина. И применялись, в том числе, и ударные беспилотники", - рассказала пресс-секретарь.

Гуменюк подчеркнула, что все это происходило фактически одновременно. И это было направлено явно на истощение систем противовоздушной обороны и максимальное достижение результата.

Пресс-секретарь отметила, что это впервые, когда РФ прибегает к одновременному пуску управляемых бомб и ракет. Она заявила: "Фактически одновременного пуска управляемых авиабомб и крылатых ракет мы еще не наблюдали. Это однозначно попытка врагом нанести ракетный удар максимально эффективно для себя, поскольку они знают, что работать по КАБам мы не будем".

По словам Гуменюк, сейчас РФ держит на боевом дежурстве в Черном море одну подводную лодку, снаряженную четырьмя "Калибрами". Они держатся ближе к Новороссийску, но и оттуда смогут атаковать.

Также она прокомментировала риск опасности из-за наличия МиГов-31К, которыми РФ патрулирует территорию акватории. Она назвала их присутствие в небе "обычной манипуляцией". Армия РФ может нанести удар по Украине безотносительно к точке пребывания этого самолета, подчеркнула Гуменюк.

"В течение этой ночи продемонстрировано, что активизировалась тактическая авиация. Те самые Су-34, 35, что и ранее, они заходили на удары из акватории Азовского моря, к примеру. Они наносили удары по Криворожью, по Херсонщине, по Николаевщине именно с использованием КАБов по прифронтовым территориям и по территориям, что дальше, крылатыми ракетами типа Х-59. Также враг применил этой ночью и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", предположительно, по Кривому Рогу", - резюмировала пресс-секретарь.

Ночью армия РФ ударила ракетами по Кривому Рогу - какие последствия

Как сообщал УНИАН, ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в ночь на 21 октября российская оккупационная армия повторно ударила по Кривому Рогу.

В результате удара произошли разрушения на объекте промышленной инфраструктуры, а также возник пожар. Однако обошлось без погибших и пострадавших.

Вас также могут заинтересовать новости: