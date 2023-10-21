Есть разрушения на промышленном объекте, заявил глава ОВА.

В ночь на 21 октября армия РФ вновь ударила по Кривому Рогу, в результате чего произошли разрушения на объекте промышленной инфраструктуры.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Ночью в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Враг повторно ударил по городу. Туда прилетели ракеты и БПЛА. Есть разрушения на объекте промышленной инфраструктуры. Произошел пожар, который оперативно потушили", - написал он.

Лысак добавил, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Также он уточнил, что из-за прошлой атаки войск РФ в местном дачном кооперативе повреждены три дома.

Вечером 20 октября Кривой Рог также подвергся атаке

Как сообщал УНИАН, вечером 20 октября Лысак заявил, что российские оккупанты обстреляли Кривой Рог. В результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге. Из-за атаки случился пожар.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что в пригороде на даче россияне ракетой убили мужчину 1963 года рождения, а его жена 1967 года рождения попала в больницу.

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