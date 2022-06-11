Один реактивный снаряд "Урагана" попал по пригороду Николаева.

Российские войска продолжают беспощадно обстреливать Николаевскую область. От обстрела Галициновской громады погиб один мирный житель.

Об этом сообщили в оперативной командовании "Пивдень".

"Продолжая артиллерийско-минометные обстрелы наших позиций, противник бьет и по населенным пунктам в нашем тылу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты обстреливали Баштанский район, а именно – Широковскую, Ингульскую, Березнеговатскую громады.

"Преимущественно попадало в сельскохозяйственные поля вне населенных пунктов. Но один реактивный снаряд "Урагана" ударил и по пригороду Николаева. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", – сообщили в ОК "Пивдень".

По информации главы Николаевского областного совета Анны Замазеевой, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили восемь человек.

"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 243 гражданина, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области. Еще 94 пострадавших получили помощь амбулаторно", – отметила она.

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