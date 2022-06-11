Интенсивные боевые действия ведутся на админгранице Херсонской области.

На юге Украины на линии столкновения ситуация стабильно напряженная. Российские войска укрепляют позиции и стягивают резервы.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень" в Facebook.

"Враг укрепляет рубежи обороны, подтягивает резервы, пытается защитить налаженную им поставку воды из Херсона в Крым. Вокруг Северо-Крымского канала сооружены защитные железобетонные конструкции, на подъездных путях и возле мостов увеличено количество блокпостов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что зафиксирована активность оккупантов, которые с помощью военно-транспортной авиации обеспечивают логистику своих подразделений из Крыма и в обратном направлении.

Достаточно интенсивные боевые действия ведутся на админгранице с соседними областями и в Бериславском районе Херсонской области.

"Много поврежденных домов и зданий, раненых мирных жителей, убитого скота. В области проблема с лекарством, детским питанием другими гуманитарными грузами, доставка которых с подконтрольной Украине территории заблокирована, а из Крыма оккупантами не осуществляется", – сообщили в ОК "Пивдень".

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление на трех направлениях.

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