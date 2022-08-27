Программа предусматривает плодотворное партнерство с частными разработчиками БПЛА для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях.

Государственный концерн "Укроборонпром" совместно с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработали программу развития беспилотных систем для Сил безопасности и обороны нашего государства.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб.

"Специалисты, которые привлечены к этому проекту, систематизировали знания по боевому применению беспилотников, их месту на поле боя, проработали вопросы относительно видов техники, их тактико-технических характеристик, а также необходимых боеприпасов", - сказано в сообщении. При этом отмечается, что во время работы были учтены зарубежные наработки, а также боевой опыт украинских пилотов.

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В сообщении сказано, что также программа предусматривает плодотворное партнерство с частными разработчиками БПЛА для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях.

Менеджер проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев отмечает, что эта работа должна помочь и частным производителям, многие из которых сейчас работают на благо Сил безопасности и обороны. "Для этого мы собирали представителей, говорили о потребностях, о возможной помощи, о масштабировании и об оперативности и безопасности производства", – добавил он .

В Генштабе отмечают, что "Укроборонпром" является партнером сразу двух хакатонов, посвященных в частности развитию беспилотных систем: Drone Hackathon и хакатон IDI Camp.

Кроме этого, эксперты концерна привлеченные к оценке разработок в сфере безопасности и обороны (в том числе БПЛА), поданных в рамках грантовой программы, которую реализуют Концерн и Украинский фонд стартапов (USF) совместно с правительством нашего государства.

Напомним, воздушные силы ВСУ сбили три российских беспилотника за сутки.

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