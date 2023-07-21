Беспилотники помогают эффективно уничтожать врага и спасают жизни защитников и защитниц.

Украинские "птички" проекта "Армия дронов" только за ночь уничтожили два российских танка на сумму более 4,4 миллиона долларов.

"Ударная рота "Ахиллес" 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко продолжает успешно превращать вражескую технику в лом. Как результат - всего за ночь минус два танка Т-80 стоимостью более 4,4 млн долларов. Мастерская работа на Луганщине", - сообщил вице-премьер Михаил Федоров.

По его словам, беспилотники являются преимуществом для украинских военных над россиянами на поле боя. Они помогают эффективно уничтожать врага и спасают жизни защитников и защитниц.

"Продолжаем усиливать украинских воинов и ударные роты БПЛА вместе. Спасибо каждому, кто поддерживает "Армию дронов" и приближает победу!",- добавил Федоров.

Проект армия дронов - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 июня стало известно, что украинские военные в рамках проекта "Армия дронов" за два дня уничтожили российской техники на миллионы долларов. Тогда среди пораженной техники оккупантов назывались танк, зенитный ракетный комплекс "Тор-М2К", бронетранспортер, "Урал" и командно-штабная машина "Кушетка-Б".

Также 6 июля проект "Армия дронов" отправил 606 беспилотников на передовую для украинского контрнаступления. Среди них "птички" украинского производства - "Аист" и "Летучая мышь". А также сотни Mavic и Matrice. А именно: 150 коптеров Mavic 3e; 423 коптера Matrice; 5 комплексов "Аист" (в одном комплексе - 3 БПЛА); 18 коптеров "Летучая мышь".

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