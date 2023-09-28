Среди них есть секретные птички, которые уже показали результаты на поле боя.

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что передают на фронт более 1700 беспилотников по программе "Армия дронов".

Как сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в Telegram, среди них есть дроны украинского производства и иностранные беспилотники, которые стоят на вооружении стран НАТО. Ударные "Вампиры", FPV-дроны "Феникс", скоростные "Пингвины", Avenger, а также Mavic и Matrice.

"Передаем также секретных птичек, которые уже показали результаты на поле боя. Скоро их работу почувствуют на себе оккупанты, а вы узнаете об этом из новостей", - заявил Федоров.

По его словам, дроны помогут Силам обороны проводить разведку, уничтожать вражескую технику и спасать жизни украинских воинов. Только за прошлый месяц операторы поразили 780 единиц техники.

"Продолжаем обеспечивать беспилотниками все направления фронта и масштабировать производство украинских птичек", - добавил вице-премьер-министр.

Армия дронов - последние новости

Отечественный проект "Армия дронов" начали летом прошлого года, который предусматривает постоянную закупку беспилотных летательных аппаратов, их ремонт и обучение с тренировкой пилотов.

На прошлой неделе стало известно, что под Бахмутом украинские военные с помощью двух FPV-коптеров уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов.

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