Бойцы минуснули боевую машину пехоты двумя FPV-коптерами от Армии дронов.

Под Бахмутом украинские военные с помощью беспилотников уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов.

Об этом сообщил вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. "Эффектное поражение техники оккупантов под Бахмутом - украинские беспилотники в действии. Бойцы минуснули боевую машину пехоты двумя FPV-коптерами от Армии дронов. Это - результат работы операторов из подразделения Signum 93 ОМБр Холодный Яр", - заявил он.

Федоров также добавил, что продолжается работа по обеспечению беспилотниками военных по всей линии фронта и помоги производителям БпЛА с масштабированием. "Украинских дронов будет больше", - подчеркнул он.

Армия дронов: что известно

Как сообщал УНИАН, проект "армия дронов" начали летом прошлого года. Он предусматривает постоянную закупку беспилотных летательных аппаратов, их ремонт, а также обучение и тренировку пилотов.

На прошлой неделе украинская Армия дронов поразила 56 российских пушек, которыми оккупанты пытаются остановить контрнаступление - это рекорд. Также среди пораженной техники 41 танк и 34 бронированные машины.

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