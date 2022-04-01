Если участие Армении в российской агрессии против Украины подтвердится на международном уровне, стране грозят санкции.

Армения таки отправила в Россию 4 боевых самолета типа Су-30 вместе с пилотами для использования против Украины. Ранее в посольстве Армении в Украине заявляли, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщается в пятничном сюжете на турецком телеканале Haber Global.

Так, согласно данным телеканала, самолеты были отправлены в РФ 23 марта 2022 года. Пунктом отправления был аэропорт Эребуни в Ереване. В 12:50 по местному времени вылетели 4 истребителя Су-30 армянских летчиков. Самолеты, пролетавшие через Мартуни, достигли конечного пункта назначения, России, в 13:14.

Спутниковые фотографии, которые попали в распоряжение телеканала, также подтвердили эту информацию:

на первом из спутниковых снимков, сделанных 18 марта 2022 года, на авиабазе в Армении видны 4 боевых самолета типа Су-30;

на втором снимке, сделанном 25 марта, в том же месте был другой вид: на новых снимках отсутствуют отправленные в Россию самолеты Су-30. Где они, там теперь МиГ-29.

Если участие Армении в агрессии против Украины подтвердится на международном уровне, Армении грозят санкции.

Ранее УНИАН уже рассказывал, что Азербайджан может отвоевать Нагорный Карабах, где Армения полагалась на "миротворческий" российский военный контингент. Россия вывела оттуда "миротворцев" и направила в Украину.

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