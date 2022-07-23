Помощник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности заявил, что есть определенные вещи, которые Байден не готов передавать.

США не будут предоставлять Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км для РСЗО HIMARS.

Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на форуме по безопасности Аспенского института.

"Есть определенные вещи, которые, по словам президента США Джо Байдена, он не готов передавать, к ним относятся ракеты большой дальности ATACMS, дальность которых составляет 300 км", - сказал Салливан.

Он отметил, что позиция Байдена состоит в том, что "хотя ключевая цель Соединенных Штатов - сделать все необходимое для поддержки и защиты Украины, ещё одной важной целью является не допустить обстоятельств, при которых мы бы двигались в направлении третьей мировой войны".

При этом Салливан не считает, что США предоставляют Украине недостаточно вооружений, но с пониманием относится к призывам украинских властей давать больше оружия и как можно скорее.

Как сообщал УНИАН, ранее в Пентагоне заявляли, что поставки дальнобойных снарядов с дальностью поражения 300 км зависят от многих факторов.

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