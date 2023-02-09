На данный момент Запад активизировал военную помощь Украине для того, чтобы помочь ВСУ начать контрнаступление, считает он.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, когда наступит "кризисное время" для российской армии в Украине, которое позволит ВСУ вернуть Крым.

Как заявил Арестович в эфире с российским блогером Марком Фейгиным, оккупанты "выдохнуться" уже в конце апреля, что позволит украинским войскам начать контрнаступление.

"Кризисное время для путинского режима - в разбросе от конца апреля до июля, где-то в это период", - заявил он.

По его словам, Запад сейчас делает все, чтобы помочь ВСУ использовать этот переломный момент в свою пользу и пойти в контрнаступление.

"Тогда видимые и яркие победы будут", - анонсировал Арестович.

Он спрогнозировал, что после апреля украинские войска выйдут к границам временно оккупированного полуострова Крым и начнут "выносить" российские склады и базы. После чего начнется повальное бегство оккупантов с полуострова.

"Нас ждет картинка повального бегства из Крыма и Путину нужно будет принимать решение. На что? На ядерную войну? Какого хр*на ты будешь проводить ядерную войну, если у тебя экономики нет", - усомнился Арестович.

Также он отметил, что у Путина просто не хватит войск, чтобы закрепить свои "ядерные удары".

Освобождение Крыма украинскими войсками

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину официальный Киев не раз говорил, что эта война не закончиться до тех пор, пока войска РФ не вернуться к границам 1991 года - периоде, когда Крым принадлежал Украине.

В январе СМИ узнали, что американские власти могут предоставить украинской стороне вооружение, необходимое для полной деоккупации полуострова. Правительство Киева также готовится к возвращению полуострова. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины уже готовят кадровый резерв для деоккупированного в будущем полуострова.

Тем временем российские войска опасается возможного прорыва ВСУ на территорию полуострова. Россияне активно строят в Крыму свои военные базы.

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