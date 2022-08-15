"Призрак Киева" - это собирательный образ бригад тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которые защищали столицу в начале войны.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
По его словам, имена летчиков не называли, так как это могло навредить их родным.
"Это собирательный образ двух бригад тактической авиации, которые прикрывали Киев. В начале войны раскрывать имена летчиков - очень сомнительная история. А если родные где-то живут в оккупации? Кто же это будет делать. Поэтому скрывали, сказали, что есть некий "Призрак Киева", который сбивает самолеты", - рассказал Арестович.
Он отметил, что довольно быстро сами военные рассказали, что "Призрак Киева" - не настоящий человек.
"Но летчики, которые сбили несколько единиц российских самолетов, есть", - добавил советник главы Офиса президента.
Как известно, в Японии даже выпустили комикс, рассказывающий о легендарном украинском пилоте, известном как "Призрак Киева".
Также ранее сообщалось, что "Призраку" посвятят мини-скульптурку в рамках художественного проекта "Шукай".