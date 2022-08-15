Также он объяснил, почему правду о нем скрывали.

"Призрак Киева" - это собирательный образ бригад тактической авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которые защищали столицу в начале войны.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, имена летчиков не называли, так как это могло навредить их родным.

"Это собирательный образ двух бригад тактической авиации, которые прикрывали Киев. В начале войны раскрывать имена летчиков - очень сомнительная история. А если родные где-то живут в оккупации? Кто же это будет делать. Поэтому скрывали, сказали, что есть некий "Призрак Киева", который сбивает самолеты", - рассказал Арестович.

Он отметил, что довольно быстро сами военные рассказали, что "Призрак Киева" - не настоящий человек.

"Но летчики, которые сбили несколько единиц российских самолетов, есть", - добавил советник главы Офиса президента.

Как известно, в Японии даже выпустили комикс, рассказывающий о легендарном украинском пилоте, известном как "Призрак Киева".

Также ранее сообщалось, что "Призраку" посвятят мини-скульптурку в рамках художественного проекта "Шукай".

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