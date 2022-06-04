Статья о российском вторжении в Украину стала одной из самых посещаемых за всю историю существования украинского раздела Википедии.

За три месяца великой войны самыми популярными статьями украиноязычной Википедии стали материалы о российском вторжении, главном "психотерапевте" страны Алексее Аристовиче и собирательном образе столичных пилотов – Призраке Киева.

Речь идет о поисковых запросах от 24 февраля до 24 мая, сообщает Wikimedia.

Больше всего украинцы читали статьи, связанные с масштабной войной, которую развязал российский диктатор Путин, назвав ее "военной спецоперацией". В десятку наиболее популярных текстов вошли:

Российское вторжение в Украину (2022) – 2,46 млн заходов на страницу;

Арестович Алексей Николаевич – 1,84 млн;

Призрак Киева-655 780;

Бандера Степан Андреевич – 637 218;

Украина-570 585;

Искандер (ВТРК) – 501 665;

Жириновский В.В. – 488 433;

Рашизм – 467 738;

YouTube – 465 492;

Точка (Т.Р.К.) – 430 222.

Отмечается, что статья о вторжении стала одной из самых посещаемых за всю историю существования украинского раздела википедии, ее посмотрели почти 2,5 миллиона раз. Для примера: самая популярная статья 2021 года "Украина" за 12 месяцев суммарно получила миллион просмотров.

В то же время, популярными стали и материалы о других войнах, в которых агрессором или активной стороной конфликта были россияне, в частности в Грузии, Чечне и Сирии.

Ко всему, украинцев интересовали материалы о ленд-лизе, песню "Ой у лузі червона калина", международную межбанковскую систему SWIFT и группа Kalush Orchestra, которая, напомним, победила на Евровидении-2022.

Как ранее УНИАН сообщал, Запад готовит план прекращения войны в Украине. Речь идет о том, чтобы определить примерные параметры плана мирного урегулирования. При этом Украина в этих обсуждениях не участвует.

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