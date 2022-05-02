"Призрак Киева" – это собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, которые защищают небо столицы, внезапно появляясь там, где их не ждут.

Новую мини-скульптурку в рамках художественного проекта "Шукай" посвятят легендарному "Призраку Киева".

Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

"Следующая мини-скульптурка проекта "Шукай" – "Призрак Киева. Не стала ждать какого-то дня, чтобы ее открыть. Буду показывать процесс литья скульптуры, поиска места и открытия (хотя обычно мы рассказывали вам уже об установленной скульптуре. Здесь хочется наоборот). Это пластилиновая форма", – пишет инициатор проекта Юлия Бевзенко.

Когда скульптурка будет готова и где ее расположат, пока не сообщается.

Отметим, разнообразные мини-скульптурки, посвященные знаковым для Киева событиям, персоналиям или символам, начали появляться на улицах столицы несколько лет назад. Впоследствии стало известно, что за проектом "Шукай" стоит экскурсовод Юлия Бевзенко, которая решила таким образом рассказать историю Киева в бронзовых мини-скульптурках. Всего в столице насчитываются уже более трех десятков таких скульптурок.

Как сообщал УНИАН, на днях в командуованнии Воздушных сил ВСУ рассказали, что на самом деле летчик "Призрак Киева", о котором в начале российского военного вторжения в Украину ходило немало легенд – это собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил, которые защищают небо столицы, внезапно появляясь там, где их не ждут.

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