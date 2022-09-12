Туда доехало до шести батальонных тактических групп.

Советник Офиса президента Алексей Арестович оценил перспективы наступления Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении в ближайшее время.

Свое мнение он высказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным на YouTube.

"Эти "герои" страшно боятся наступления по линии Запорожье-Мелитополь и всё время кидают туда новые войска. Туда доехало где-то четыре-шесть батальонных тактических групп - они там выстраивают страшную оборону", - отметил он.

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По словам Арестовича, "мы бы конечно напали, но для такого нападения при таком количестве их войск необходимо очень много сил".

"Будем посмотреть... С другой стороны - кто его знает? Вдруг они у нас и найдутся", - добавил советник Офиса президента Украины.

Напомним, что сегодня вечером заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские военнослужащие освободили от российских оккупантов уже почти 6 тысяч квадратных километров нашей территории.

Ранее стало известно, что российские захватчики и коллабораны перенесли дату проведения псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей с 11 сентября на 4 ноября.

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