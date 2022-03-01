Высадка вражеского десанта в Одессе не возможна пока продолжается шторм.

Киев, Харьков и Херсон - города Украины, на которых сейчас сосредоточены основные усилия противника и войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире информационного телемарафона, информируя об оперативной ситуации с наступлением России.

"Сейчас наиболее горячие три точки. Это северные окраины Киева - там на расстоянии 20-30 км в районе Макарова, на Житомирской трассе скопление войск противника, по которому мы работаем артиллерией сейчас, чтобы им было неповадно скапливаться. Вторая точка горячая - это Харьков. Там сейчас идут артиллерийские бои, работает авиация противника, наша армия дает отпор", - сказал Арестович.

Он отметил, что из Мариуполя "горячих сообщений" сегодня не было.

"И Херсон. Уличные бои. Это многоточия такие, на которых сосредоточены основные усилия. И наших, и противника",- резюмировал Арестович.

В отношении высадки вражеского десанта в Одессе, о чем говорят последние несколько дней, он пояснил: "Шторм на Черном море. Нам даже погода помогает. И они не могут осуществить десант сугубо по погодным причинам".

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