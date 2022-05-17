По его мнению, если мысли об Украине в НАТО уже звучат во время войны, то это означает, что НАТО оценило чего стоит Украина.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил, что во время боевых действий Украину вряд примут в НАТО, но есть шанс, что дискуссия о скором вступлении возобновится после победы.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Я думаю, во время боевых действий вряд ли нас примут в НАТО, просто потому, что это усложненная процедура, но уже заговорили о том, что ПДЧ (План действий по членству-УНИАН) не обязателен и на самом деле это всегда было так... и поэтому есть шанс, что разговор о НАТО или дискуссия о НАТО возобновится после победы", - сказал Арестович.

Он добавил, что если мысли об Украине в НАТО уже звучат во время войны, то это означает три вещи. Первое - НАТО оценило чего стоит Украина. "Что НАТО гораздо больше получит, если примет Украину, чем потратит, потому что наша армия демонстрирует "чудеса", которым стоя аплодируют военные всего мира, прежде всего НАТО", - сказал Арестович.

Второе-НАТО не боится больше России. "Не боится вести эти разговоры, по крайней мере, как некоторые страны НАТО" - отметил Арестович.

Третье - США запускают соответствующую дискуссию относительно будущего быстрого принятия Украины в НАТО. "Если будет, скажем так, коллективная воля НАТО... и украинского народа. Мы увидим. Сейчас обстоятельства способствуют вступлению Украины в НАТО", - сказал Арестович.

Как ранее сообщал УНИАН, временно поверенная США в Украине Кристина Квин в интервью СМИ Украина сказала, что Украина может обойти процедуру предоставления ПДЧ и вступить в НАТО, если будет отвечать большей части требований альянса.

Вас также могут заинтересовать новости: