Также в Украину уже прибыли 60% из 209 тысяч снарядов для 155-мм гаубиц, обещанных США.

Три вертолета Ми-17 из Соединенных Штатов прибыли в Украину и уже выполняют боевые задачи.

Об этом сообщил корреспондент американского журнала Foreign Policy Джек Детч.

Это первые из 11 вертолетов Ми-8 и Ми-17, поставки которых предусмотрены пакетом американской военной помощи на сумму 800 миллионов долларов.

Также в Украину уже прибыли 60% из 209 тысяч снарядов для 155-мм гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках этого пакета.

Журналист добавил, что 74 из 90 гаубиц, переданных Украине Соединенными Штатами, уже находятся на поле боя. Также за последние 24 часа союзники отправили 10 самолетов военной помощи Украине.

Напомним, Украина и США обсудили пути решения топливного кризиса.

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