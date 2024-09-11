Глава МИД подчеркнул жизненную необходимость для Украины иметь возможности без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в РФ.

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время первого разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил увеличение и продолжение военной помощи для нашего государства.

Об этом глава МИД проинформировал в сети Х. "Рад был пообщаться с хорошим другом Украины Йенсом Столтенбергом. Мы сразу же приступили к работе: увеличение и продолжение военной помощи Украине, увеличение оборонного производства и инвестиций в украинское вооружение", - заявил он.

Также, по словам Сибиги, он подтвердил, что Украина продолжает свой курс на членство в НАТО. "Я еще раз подчеркнул жизненную необходимость для Украины иметь возможности без ограничений использовать имеющееся оружие против законных военных целей в России. Я поблагодарил генерального секретаря за его личную поддержку в этом и других вопросах", - добавил министр.

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Важные новости Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по словам президента Владимира Зеленского, у наших партнеров пока нет консенсуса насчет снятия ограничений с Украины на использование дальнобойного оружия для ударов по России. "Пока что нет консенсуса. Но я помню, как работал над использованием соответствующего оружия по территории временно оккупированного Крыма. Тогда также не было консенсуса, но важно найти ключ хотя бы к одной стране, и тогда другие могут подтянуться. Рассчитываем на это", - отметил глава государства.

На прошлой неделе президент также заявил, что на сегодня четыре страны предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать Россию с украинской территории и сохранить жизни гражданского населения.

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