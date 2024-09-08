По его словам, министерство должно соответствовать реалиям страны в войне, а также - воплощать лучшие практики современной дипломатии.

Новоназначенный министр иностранных дел Андрей Сибига решил прекратить долгосрочную командировку временного поверенного Украины в Грузии Михаила Харишина. Об этом он сообщил после совещания с украинскими послами и генконсулами.

"Подчеркнул приоритеты украинской дипломатии, и безусловный приоритет - это оружие и другие потребности ВСУ. Украинская дипломатия должна работать на Силы Обороны ежедневно", - написал он.

По его словам, министерство должно соответствовать реалиям страны в войне, а также - воплощать лучшие практики современной дипломатии.

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"Озвучил очень четкие критерии эффективности работы посла Украины. Это конкретный результат, смелость и проактивность. Послы страны в войне не могут быть оторванными от реалий войны. В связи с этим принял решение об отзыве временного поверенного Украины в Грузии", - рассказал Сибига.

По его убеждению, каждый посол должен "быть играющим тренером, который не ждет указаний из центра, а действует инициативно, берет на себя ответственность и собственным примером демонстрирует силу украинской дипломатии".

Также он рассказал о первых кадровых решениях.

"Сообщил о внесении представления об увольнении заместителя министра Ирины Боровец, а также о прекращении долгосрочной командировки временно поверенного в Грузии (полное непонимание им реалий дипломатии воюющего государства)", - добавил Сибига.

Назначение Сибиги - детали

По представлению президента Владимира Зеленского должность главы МИД занял Андрей Сибига. За это решение проголосовали 258 народных депутатов. Он в 2016-2021 годах был послом Украины в Турецкой Республике. В 2021- 2024 - заместителем руководителя Офиса президента.

Сибига обещает в корне изменить политику государства в отношении украинцев за рубежом. Во время рассмотрения вопроса о его назначении он сообщил, что сейчас за рубежом находится более 7,5 миллионов украинцев.

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